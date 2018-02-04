موسى مصطفى موسى: "والله لم يضغط عليّ أحد لخوض سباق الرئاسة"

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، إن دعوات مقاطعة الانتخابات عمل غير وطني وضار بالدولة، موضحًا أن القائمين على تلك الدعوات يبحثون دائما عن المشكلات ويريدون أن يجعلوا مصر دائما في حالة دفاع عن نفسها.

وأضاف موسى، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي": "بتقاطع ليه لما ممكن كنت ترشح نفسك، اللي بيقاطع ده مش كفء وبيدور على مصالح شخصية، وفاقد الشيء لا يعطيه".

وتابع: "والله ما في حد ضغط عليا إني أنزل الانتخابات، ودورنا في 30 يونيو معروف للجميع".