موسى مصطفى موسى: "أنا اقدر أشغل 5 ملايين شاب في أسبوعين فقط"

كشف المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي المحتمل، عن أول قرار سيتخذه حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه سيكون فتح المصانع المغلقة من أجل تشغيل الشباب، حيث إن لديه آلية لتشغيل 5 مليون شاب خلال أسبوعين فقط.

وأضاف موسى، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القرار الذي سيقوم بالحد منه هو قرار تعويم الجنيه، ولكن لن يلغيه وسيعمل فقط على تثبت العملة المصرية مع الدولار.

وتابع: "أنا ممكن اشغل 5 ملايين شاب في أسبوعين".