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الوطن

موسى مصطفى موسى: "أنا مستهدف.. واللي بيحمي ربنا"

اليوم AM 03:55
كتب: محمود البدوي
موسى مصطفى موسى: "أنا مستهدف.. واللي بيحمي ربنا"

موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه بالفعل مستهدف، متابعا: "هناك حسابات دلوقتي مختلفة عما قبل ترشحي للانتخابات الرئاسية".

وأضاف موسى، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي": "قبل كده كان الواحد بينزل زي ما هو كده يركب عربيته ويمشي، بس دلوقتي الوضع اختلف، أنا مستهدف واللي بيحمي ربنا".

وأشار موسى إلى أن لديه ثلاثة أبناء، مصطفى يبلغ من العمر 29 عامًا ويعمل في شركاته حيث إنه خريج الجامعة الأمريكية، وابنته الكبرى متزوجة وتعيش في الخارج وخريجة الجامعة الأمريكية أيضا، بينما ابنته الصغرى تدرس حاليا في إنجلترا.

 

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