موجز الـ9 صباحا| القوات المسلحة تصدر البيان السادس.. وطقس اليوم

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانها السادس حول عملية "سيناء 2018" التي تقوم بها قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية.

وقال البيان إن العملية أسفرت حتى الآن عن النجاحات الآتية:

- استهداف القوات الجوية 7 سيارات خلال استخدام الإرهابيين لها للهروب في أثناء مواجهة قوات المداهمة.

- القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 إرهابيين بعد اختبائهم في أحد المنازل في العريش.

- ضبط 400 شخص مشتبه به من ضمنهم أجانب.

- ضبط 6 سيارات و13 دراجة نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية.

- تدمير 143 عشة ووكر ومخزن تستخدمه العناصر الإرهابية.

- اكتشاف وتفجير 79 عبوة ناسفة تم زراعتها في طريق القوات وتدمير مخزن تحت الأرض عٌثر داخله على 10 ألغام مضادة للدبابات.

-كما استمرت القوات البحرية في مهامها الاستراتيجية وقامت بعدد من المناورات التدريبية وأطلقت خلالها 4 صواريخ أرض بحر وسطح بحر في المياه الإقليمية للبحر المتوسط للتدريب على كل الأعمال العدائية التي من الممكن أن تتعرض لها المياة الإقليمية المصرية.

وأوضح البيان أنه تم توزيع كميات كبيرة من السلع والمواد التموينية المجانية على المواطنين في شمال ووسط سيناء لضمان عدم تأثرهم بالجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب.

من جهة أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وشمال الصعيد، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد، إن الطقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة.

كما تنشط الرياح اللشمالية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، والبحرين المتوسط والأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ19 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 14 درجة مئوية.

البيان السادس للقوات المسلحة بشأن سيناء 2018: القضاء على خلية إرهابية

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار واضطراب الملاحة بالبحرين المتوسط والأحمر

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