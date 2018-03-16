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الوطن

سفارة مصر بكوالالمبور تستقبل المشاركين في الانتخابات الرئاسية

منذ 59 دقيقة
كتب: وكالات
سفارة مصر بكوالالمبور تستقبل المشاركين في الانتخابات الرئاسية

التصويت في الانتخابات - أرشيفية

بدأت سفارة مصر بالعاصمة الماليزية كوالالمبور صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي لماليزيا في استقبال المواطنين من أبناء الجالية المصرية، والذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.

وكانت السفارة المصرية بماليزيا قد انتهت من كل الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكل التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم.

ويحق لأي مواطن مصري مقيم بالخارج خلال توقيت الانتخابات التي تستمر حتى الأحد الموافق الثامن عشر الجاري الإدلاء بصوته في أي بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالدولة المتواجد بها خلال الفترة القانونية للانتخابات.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية لدى المصريين المقيمين في الخارج الذين بدأوا بالإدلاء بأصواتهم. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويمتد التصويت في الخارج لمدة ثلاثة أيام تنتهي في 18 مارس 2018، في مقار البعثات الدبلوماسية وعددهما 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمني النهائي الملزم لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، حيث بدأت تلقي طلبات الترشح في 20 يناير 2018 ولمدة 10 أيام، وتم تحديد أيام 16 و17 و18 مارس لتصويت المصريين في الخارج، على أن يبدأ التصويت في الداخل من 26 من الشهر نفسه ولمدة 3 أيام، وستُعلن نتيجة الانتخابات في الثاني من أبريل، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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