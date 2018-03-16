سفير مصر باليابان: الجالية المصرية 1500 مواطن ومتوقع مشاركة 500 بطوكيو

قال السفير أيمن كامل سفير مصر في اليابان، إن اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بطوكيو، فتحت أبوابها من أجل استقبال الناخبين، في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "ON Live" أن عدد الجالية المصرية في اليابان، يصل لـ1500 مواطن، وأن أغلبهم مبتعثين لدراسة الماجستير والدكتوراة.

وتوقع كامل أن يزدد عدد المصوتين بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية، وكذلك خلال يومي العطلة الأسبوعية، مؤكدًا على تواصل السفارة مع حوالي 500 مواطنا، في العاصمة طوكيو وأنه من المتوقع مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.