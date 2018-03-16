سفير مصر بأستراليا: تنظيم رحلات ترفيهية للمشاركة في التصويت

قال السفير محمد خيرت، سفير مصر بأستراليا، إن السفارة المصرية لديها 3 خطوط ساخنة مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات من أجل متابعة الانتخابات وسرعة حل أي مشكلة تواجههم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ON Live"، أن بعض الشباب المصريين في أستراليا سينظمون رحلات ترفيهية للسفارة غدًا السبت؛ من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية، تسير بسلاسة كبيرة في المقار الثلاثة للجان التصويت.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة، بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.