سفير مصر بعمان: يوم الانتخابات سيكون ترفيهيا واجتماعيا للأسرة المصرية

قال السفير محمد غنيم سفير مصر في سلطنة عمان، إن اللجان الانتخابية، فتحت أبوابها من أجل استقبال المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" إن السفارة أجرت استعداداتها، ليكون يوم الانتخابات بمثابة يوم اجتماعي وثقافي وترفيهي للأسرة المصرية.

وأكد غنيم أن الجالية المصرية في عٌمان يصل تعدادهم لـ60 ألف مواطن شاملين الأطفال، متوقعًا أن يكون عدد البالغين منهم أو من لهم حق التصويت حوالي 30 ألف مواطن.

وأوضح غنيم أن الجالية المصرية، نظمت بعض الرحلات؛ من أجل نقل المصريين المقيمين في أماكن بعيدة للمشاركة في الانتخابات، واليوم الترفيهي الذي سيتم تنظيمه بالسفارة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة، بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.