سفيرة مصر لدى البحرين: هناك حالة فرح وسعادة على وجوه الناخبين

قالت سها الفار، سفيرة مصر في البحرين، إن هناك رغبة قوية من المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت الفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، "الأعداد بتتزايد، وهناك حالة من الفرح والسعادة على وجوه الناخبين".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.