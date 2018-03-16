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الوطن

بالصور| أتوبيسات الجالية المصرية بالسعودية تتوجه إلى اللجان الانتخابية

منذ 40 دقيقة
كتب: سمر صالح
بالصور| أتوبيسات الجالية المصرية بالسعودية تتوجه إلى اللجان الانتخابية

الجالية المصرية بالسعودية

توجه الناخبون المصريون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى مقر اللجنة الانتخابية استعدادا لبدء عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.

وخصص عدد من أفراد الجالية المصرية في السعودية من محافظة حفر الباطن أتوبيس مجانا لنقل الناخبين مجانا إلى مقر اللجنة الانتخابية الخاصة بيهم في الرياض، وانطلقت رحلتهم مع تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، حاملين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر.

ويقول محمد الخضري، الذي يتجه حاليا إلى مقر اللجنة الانتخابية في الرياض، إنه الأتوبيس خرج في السابعة صباحا وعلى متنه نحو 43 مصريا للتصويت.

الخضري أضاف لـ"الوطن"، في أعداد كبيرة في كل المحافظات السعودية نازلة تنتخب الرئيس السيسي، لازم كلنا نشارك عشان بلدنا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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