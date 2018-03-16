تسجيل الدخول

الوطن

وزير الخارجية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

منذ 59 دقيقة
كتب: أكرم سامي
وزير الخارجية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

سامح شكري، وزير الخارجية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية اطلع على التقارير الواردة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج ومن غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بوزارة الخارجية على آخر الاستعدادات الجارية لبدء انتخابات المصريين في الخارج اليوم الجمعة.

 وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية أعرب عن تقديره للهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى رأسها المستشار الجليل لاشين إبراهيم، للدعم الذي أتاحته لتيسير الإجراءات الخاصة بالانتخابات بالخارج خاصةً في البعثات ذات الكثافة التصويتية العالية.

 وأكد المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية وجه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بالإشراف بأنفسهم على تأمين اللجان الانتخابية وانتظام العمل بها وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أكد أن رعاية مصالح المصريين في الخارج وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة تجاه الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن أحد أهم أولويات وزارة الخارجية.

 وستحرص وزارة الخارجية على التشاور مع الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة المقبلة حول سبل زيادة نسبة مشاركة المصريين في الخارج في الاستحقاقات الانتخابية، على ضوء ما تضمنه قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أن من بين اختصاصاتها أن تُقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة في كل أو بعض مراحل إجراءات الاستفتاءات والانتخابات، بالاستماع إلى الجاليات والتشاور مع مجلس النواب.

أخبار متعلقة

نشرة الانتخابات الرئاسية| يوم ترفيهي بسلطنة عمان.. وزغاريد بالسعودية

نشرة الانتخابات الرئاسية| يوم ترفيهي بسلطنة عمان.. وزغاريد بالسعودية
تفاصيل تصويت المصريين بالإمارات في الانتخابات الرئاسية

تفاصيل تصويت المصريين بالإمارات في الانتخابات الرئاسية
عاجل| فتح لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية للمصريين في سلطنة عمان

عاجل| فتح لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية للمصريين في سلطنة عمان
بدء عملية تصويت المصريين بتايلاند وإندونيسيا في الانتخابات الرئاسية

بدء عملية تصويت المصريين بتايلاند وإندونيسيا في الانتخابات الرئاسية
عاجل| سامح شكري يطلع على تقارير البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج

عاجل| سامح شكري يطلع على تقارير البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج
عاجل| سامح شكري يحذر من هشاشة الوضع الأمني في المنطقة

عاجل| سامح شكري يحذر من هشاشة الوضع الأمني في المنطقة
سامح شكري: أي نجاح حققته في الخارجية منسوب للشعب المصري

سامح شكري: أي نجاح حققته في الخارجية منسوب للشعب المصري

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

عاجل| غلق باب التصويت لليوم الأول في انتخابات الرئاسة بنيوزيلندا

عاجل| غلق باب التصويت لليوم الأول في انتخابات الرئاسة بنيوزيلندا

بين الجامعة والغيط والورشة.. ماراثون الرئاسة في عيون ولادها الشقيانين

بين الجامعة والغيط والورشة.. ماراثون الرئاسة في عيون ولادها الشقيانين

اليوم.. قطع مياه الشرب عن مناطق بأسوان لأعمال صيانة

اليوم.. قطع مياه الشرب عن مناطق بأسوان لأعمال صيانة

وزيرة الهجرة: حل مشكلة تصاريح العمالة في الخارج خلال أيام التصويت

وزيرة الهجرة: حل مشكلة تصاريح العمالة في الخارج خلال أيام التصويت

بحضور مكاوي.. "ثقافة أسيوط" يحتفل بختام أسبوع المواهب

بحضور مكاوي.. "ثقافة أسيوط" يحتفل بختام أسبوع المواهب

اختيارات الوطن

فى يومه العالمى: النوم أقل من 6 ساعات «تعكير مزاج»

فى يومه العالمى: النوم أقل من 6 ساعات «تعكير مزاج»

«رونى».. أصغر معلق كرة قدم: بحبك يا «شلبى»

«رونى».. أصغر معلق كرة قدم: بحبك يا «شلبى»

أطفال الصعيد فى مزارع البصل: يد تعمل.. ويد تمسح الدموع

أطفال الصعيد فى مزارع البصل: يد تعمل.. ويد تمسح الدموع

مرضى ضمور العضلات يودّعون مرحلة «الحسبنة»: القضاء هو الحل

مرضى ضمور العضلات يودّعون مرحلة «الحسبنة»: القضاء هو الحل

أخيراً.. خاصية جديدة لحماية الصور الشخصية على «فيس بوك»

أخيراً.. خاصية جديدة لحماية الصور الشخصية على «فيس بوك»

الأكثر قراءة

عاجل