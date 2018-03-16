سفارة مصر بروسيا تفتح أبوابها للناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة

فتحت السفارة المصرية في روسيا أبوابها، صباح اليوم، في التاسعة بالتوقيت المحلي، لاستقبال المواطنين المصريين لللإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كانت السفارة المصرية في موسكو، انتهت من إجراء التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث عقد السفير إيهاب نصر سفير مصر في موسكو سلسلة من اللقاءات الموسعة مع مجموعات مختلفة من أبناء الجالية المصرية، أكد فيها الاستعدادات اللازمة، لإجراء الانتخابات، ولتمكين المواطنين المصريين في دائرة عمل البعثة من مباشرة حقهم الدستوري في المشاركة، وفقا للضوابط التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، وشرح خلالها الخطوات الإجرائية اللازمة للاقتراع للمواطنين المصريين في الخارج.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.