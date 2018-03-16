سفير مصر بالجزائر: بشائر الأعداد حتى الآن إيجابية.. وأتوقع زيادتها

قال عمر أبو عيش سفير مصر في الجزائر، إنه تم استقبال جماهير الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، منذ حوالي العاشرة صباحًا.

وأضاف السفير عمر أبو عيش، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم، حول بدء الانتخابات في الخارج، أن بشائر الأعداد حتى الآن إيجابية، مشيرًا إلى أن الجزائر تتعرض لموجة مطر كبيرة ولكنها لم تمنع المصريين من الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن أغلب الشركات دبرت أتوبيسات خاصة لنقل المصريين لتيسير الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، متوقعًا مشاركة جيدة من الجالية المصرية في الجزائر، موضحا أن جميع أفرد السفارة يعملون خلال الـ12 ساعة المحددة للتصويت، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية المطلوبة لتيسير عملية الانتخابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.