مراسل "الغد": إقبال غير مسبوق من المصريين ببريطانيا على لجان الانتخاب

أفاد مراسل فضائية "الغد" الإخبارية في لندن، عمرو المنيري، أن هناك إقبال غير مسبوق من الجالية المصرية في بريطانيا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم أن يوم الجمعة في بريطانيا هو يوم عمل رسمي وليس عطلة.

وأوضح المنيري أن هناك حماس كبير لدى المصريين يريدون من خلاله إرسال رسالة مباشرة للعالم أن نسبة الإقبال ستكون كبيرة بغض النظر عن الفرص الكبيرة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي للفوز في تلك الانتخابات.

وأضاف أن الحضور كبير رغم أن عدد الجالية المصرية في بريطانيا ليس كبيرًا، إلا أن نسبة الإقبال هذه المرة كبيرة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.