"المصريين بالخارج": إقبال الناخبين فاق التوقعات خلال أول أيام التصويت

أشاد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بالدور البارز الذي قامت به الدولة المصرية ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية من خلال السفارات والقنصليات في الدول التي أجريت بها الانتخابات وعددها 124 دولة، بحسب البيان.

وأضاف الاتحاد في بيانه الثاني خلال اليوم الأول لانتخابات المصريين بالخارج، أن عدد المقار التي شهدت تصويت الناخبين بلغ 139 مقرًا انتخابيًا، مشيدًا بالإقبال غير المسبوق وظهور الانتخابات بهذه الصورة الحضارية المبهرة التي شهدت حضورًا ومشاركة كبيرة فاقت توقعات الجميع.

واختتم اتحاد المصريين بالخارج بيانه مشيدًا بمشاركة المصريين في كل أنحاء العالم، على الرغم إن هذا اليوم هو يوم عمل رسمي في بعض البلدان، متنبئًا بأن تكون المشاركة أكثر فاعلية وإقبالاً خلال يومي السبت والأحد باعتبارها أيام عطل رسمية بهذه الدول.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.