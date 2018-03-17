بالصور| سفيرا مصر في البرازيل والأرجنتين يصوتان في الانتخابات

نشرت الصفحة الرسمية لسفارة مصر في الأرجنتين على موقع "فيسبوك"، صورة للسفير أمين مليكة سفير مصر في الأرجنتين يدلى بصوته في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة المصرية للمصريين في الخارج والمقامة بمقر السفارة خلال الفترة من 16-18 مارس 2018.

كما نشرت الصفحة الرسمية لسفارة مصر في البرازيل على موقع "فيسبوك"، صورة للسفير علاء رشدي سفير جمهورية مصر العربية لدى البرازيل، وبعض السادة المواطنين بأصواتهم في مقر السفارة ببرازيليا، في أول يوم من أيام عقد الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.