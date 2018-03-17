"عمليات الهجرة" تواصل عملها في متابعة سير العملية الانتخابية بالخارج

تواصل غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عملها اليوم الثاني على التوالي في متابعة سير العملية الانتخابية، حيث تم تجهيز الغرفة بكافة أجهزة الاتصال، وكذلك ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، والتي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

وأطلقت الوزارة للتواصل مع غرفة العمليات مباشرة والتعامل مع أي شكاوى "01289850655 – 01008113352 – 01553486360 – 01128856655"، والإيميل، " Egyptiansabroad@emigration.gov.e.

كما خصصت البريد الإلكتروني: expats.elections2018@gmail.com، للتواصل مع المصريين بالخارج، من أجل تعرف على كل ما يظهر من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، وستكون على اتصال بوزارة الخارجية للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر

كان اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية في مختلف دول العالم قد انتهى، وشهد ملامح الإقبال الكثيف للمصريين في مختلف دول العالم، كما تلقت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عددا كبيرا من الاستفسارات حول العملية الانتخابية، ووصل إجمالي الاستفسارات إلى 149 استفسارًا حتى الساعة التاسعة مساءً من اليوم الأول في انتخابات المصريين بالخارج.

كما شهد اليوم الأول إقبالا كبيرا للإدلاء بالأصوات في جميع أنحاء العالم خاصة في المملكة العربية السعودية، والكويت وكذلك أمريكا وأوروبا، ففي أيرلندا ضرب المصريون مثالا للوفاء بوطنهم، فرغم أنه يوم عمل توافد المصريون من كل أنحاء جمهورية أيرلندا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وتم رصد الإقبال الكثيف من قبل المرأة المصرية بالخارج، ومشاركة ملموسة في حث وحشد المصريين للنزول والمشاركة بالعرس الانتخابي المصري، وحرصها في مختلف دول للعالم على تقدم الصفوف خلال عملية الاقتراع في اللجان المختلفة، والتي شهدت تنظيما كبيرا ساهم في خروج المشهد الافتتاحي للانتخابات بمظهر حضاري يعبر عن مصر والمصريين.