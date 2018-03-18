6 مشاهد تظهر تحدي المصريين بالخارج للثلوج خلال تصويتهم في الانتخابات

رغم برودة الجو وهطول الثلوج والأمطار الغزيرة في بعض الدول بالخارج، إلا أن المصريين المقيمين فيها استعانوا بالشمسيات والملابس الثقيلة، لحماية أنفسهم، ومواصلة مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم في لجان السفارات والقنصليات المصرية.

وتستعرض "الوطن" أبرز الدول التي شهدت سقوط ثلوج وأمطار خلال العملية الانتخابية.

أوكرانيا

نشرت الصفحة الرسمية للجالية المصرية بـ"أوكرانيا"، صورًا لاحتشاد المصريين في السفارة المصرية، أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في ظل تساقط الجليد في العاصمة الأوكرانية، التي بلغت درجة الحرارة فيها 7 تحت الصفر.

الصين

رغم برودة الطقس الشديد، وسقوط الثلوج، إلا أنه حرص المصريون المقيمون في الصين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والادلاء بأصواتهم، حيث نشرت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية في الصين، مقطع فيديو لعدد من أبناء الجالية المصرية، وهم يشاركون في التصويت، رغم تساقط الثلوج وانخفاض درجة حرارة الجو هناك.

إيطاليا

وكانت إيطاليا ضمن الدول التي شهدت سقوط الأمطار والثلوج، حسبما ذكرت الدكتورة منال المغربي، عضو اتحاد المصريين بالخارج، موضحة أنه رغم انخفاض درجات الحرارة في إيطاليا لتحت الصفر، إلا أن السفارة المصرية بمدينة ميلانو استقبلت عشرات المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

روسيا

حرص المصريون المقيمون فى روسيا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم بمقر السفارة المصرية في موسكو، حيث بلغت درجة الحرارة 15 درجة تحت الصفر.

السويد

ومن روسيا إلى السويد، حيث قال مدحت شنودة، رئيس بيت المصريين في السويد، إنه شارك عدد كبير من المصريين المقيمين في السويد في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة والتي وصلت إلى 9 درجات تحت الصفر.

كازاخستان

أبناء الجالية المصرية في كازاخستان توافدوا في مشهد مهيب، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية في أستانا، حسب حديث هيثم صلاح كامل، سفير مصر في كازاخستان، وذلك خلال تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، موضحًا أنه يوجد إقبال كيف رغم انخفاض درجات الحرارة لأقل من 15 درجة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أول أمس الجمعة، على أن تمتد 3 أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.