مكرم: المصريون بالكويت الأكثر تصويتًا.. ووفرنا أتوبيسات لنقل الناخبين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المصريين في دولة الكويت هم الأكثر تصويتًا في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.

ووجهت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، التحية للجالية المصرية بالكويت وإلى السلطات الكويتية التي سهلت للجالية أداء واجبهم الانتخابي.

وأوضحت أن مشهد مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات، يدعو للفخر والسعادة ويرد على الإعلام الخارجي الذي يسيء لمصر.

وأكدت مكرم، أن غرفة عمليات الوزارة تلقت بعض الشكاوي بخصوص بٌعد المسافة للجالية المصرية في المنطقة الشرقية بالسعودية، لافتة إلى أنها تواصلت مع قيادات الجالية هناك ووفرت لهم حافلات لنقلهم لمقر التصويت.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أول أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي اليوم 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.