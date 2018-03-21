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الوطن

السيسي: "في ناس بتحاول تاكل كتف مصر مش هيقف قدامهم إلا الشعب"

منذ 7 دقيقة
كتب: عزة عطية
السيسي: "في ناس بتحاول تاكل كتف مصر مش هيقف قدامهم إلا الشعب"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وتابع السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، "في ناس بتحاول تاكل كتف مصر، وده ميقفش قدامه إلا شعب مصر، لا الجيش ولا الشرطة، الاختبار ده لازم الناس كلها تنزل".

أضاف السيسي: "واقسم بالله العظيم لو نزل شعب مصر كله وقال "لأ" ده هيكون أمر عظيم جدا وهينفذ، إحنا عاوزين ندي المثل، ونأكد للعالم كله إن البلد دي بيحكمها شعبها".

وتابع: "هيحكمها شعبها أزاى إلا لما الشعب ينزل ويقول إحنا نازلين وموجودين، واللي احنا عاوزينه بنعمله واللي بنقرره بيتنفذ".

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