الحكم على عهد التميمي يعكس تداعيات عدم حل النزاع على الأجيال الشابة

اعتبرت الحكومة البريطانية اليوم، أن الحكم الذي صدر على الصبية الفلسطينية عهد التميمي بعد أن اعتدت بالضرب على جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، هو صورة عن تداعيات عدم حل النزاع في الشرق الأوسط، على الأجيال الشابة.

وكانت عهد التميمي التي تبلغ اليوم الـ17 من العمر توصلت إلى اتفاق مع النيابة تقضي بموجبه ثمانية أشهر في السجن مقابل "الإقرار بذنبها".

وكانت أوقفت بعد انتشار شريط فيديو صور في 15 ديسمبر تظهر فيه وهي تصفع جنديين إسرائيليين أمام منزلها في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الوزير البريطاني المكلف شؤون الشرق الاوسط اليستر بورت في بيان ان ادانتها "صورة لتداعيات نزاع لا يجد طريقه الى الحل، على حياة الجيل الصاعد".

وأضاف أن لندن قلقة لايداع اطفال فلسطينيين السجن مؤكدا ان على اسرائيل "بذل جهود اكبر لحماية الضعفاء الذين هي مسؤول عنهم".

وتابع "سنستمر في دعوة اسرائيل لتحسين ممارساتها طبقا للقانون والواجبات الدولية".

وتحولت عهد إلى بطلة ورمز وطني واسترعت حملات التأييد والتضامن على المستوى الدولي، كما يشيد الفلسطينيون بشجاعتها في التصدي لجنود الاحتلال. أما اسرائيل فتتهم عائلتها باستخدامها بيدقا في لعبة استفزازات مدبرة مسبقا.

ويشمل الحكم الفترة التي قضتها في السجن وغرامة بقيمة خمسة آلاف شيكل (1166 يورو) ما يعني انه سيفرج عنها هذا الصيف.