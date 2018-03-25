برلماني: مدير أمن الإسكندرية صمم على البقاء مع رجاله بعد التفجير

قال حسني حافظ عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية، إن محاولة استهداف مدير أمن المحافظة أسفر عن استشهاد أمين الشرطة علي جلال، ونقل 6 مصابين للمستشفى، واستشهد المجند عبدالله محمد 19 عاما، لأن حالته كانت خطرة جدا.

وأضاف حافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصابي الحادث أثناء زيارتهم في المستشفى أرادوا النزول مرة أخرى لمكان الحادث والاطمئنان على الأوضاع الأمنية، لافتا إلى أن مدير الأمن صمم على البقاء مع رجاله وألا يغادر المكان، والأهالي أبدوا عدم رهبتهم من الحادث وأعلنوا عزمهم على النزول والمشاركة في الانتخابات.

وتابع أن أهالي الأسكندرية لديهم وعي كامل بضرورة المشاركة في الانتخابات من أجل الحفاظ على مصر.