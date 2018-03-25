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الوطن

موجز الـ3 صباحا| خادم الحرمين يعزي السيسي.. وطائرات الاحتلال تقصف غزة

اليوم AM 03:03
كتب: أحمد حامد دياب
موجز الـ3 صباحا| خادم الحرمين يعزي السيسي.. وطائرات الاحتلال تقصف غزة

السيسي والملك سلمان

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الملك: "تلقينا نبأ التفجير الذي وقع في مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي، لنعرب لكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله سبحان وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب بلدكم وشعبكم الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهة أخرى، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، موقعًا للمقاومة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفقًا لموقع «الرسالة. نت» الفلسطيني.

وأفاد الموقع بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقعًا لكتائب «عز الدين القسام» شمال غرب مدينة رفح بأكثر من 5 صواريخ، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وأعلن جيش الاحتلال أن القصف يأتي ردًا على عملية التسلل عند حدود قطاع غزة عصر السبت.

وإلى أبرز الأخبار:

 

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خبير عسكري: مصر لن تكون مسرحا للعمليات الإرهابية مطلقا

"شؤون البيئة بالبحر الأحمر" يشارك في الاحتفال بـ"ساعة الأرض"

حرحور: العريش بها قرابة ربع مليون مواطن.. ومستعدون بقوة للانتخابات

مصادر: استقالة "سكرتير الصحفيين" إثر خلافات بين أعضاء هيئة المكتب

 

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