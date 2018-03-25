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الوطن

مصدر: أوبر تبيع أنشطتها في جنوب شرق آسيا إلى جراب

منذ 19 دقيقة
كتب: وكالات
مصدر: أوبر تبيع أنشطتها في جنوب شرق آسيا إلى جراب

تطبيق "أوبر"

قال مصدر مطلع، اليوم الأحد، إن أوبر تكنولوجيز لتطبيقات حجز سيارات الأجرة اتفقت على بيع أنشطتها في جنوب شرق آسيا إلى منافستها الأكبر هناك جراب وذلك في ثاني انسحاب للشركة الأمريكية من آسيا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الاتفاق غير معلن بعد، أنه بموجب الصفقة تحصل أوبر على ما يصل إلى 30% في الكيان الجديد.

وأذكى استثمار بمليارات الدولارات في أوبر في وقت سابق من العام من سوفت بنك اليابانية، وهي أحد المستثمرين الرئيسيين بالفعل في جراب، توقعات بأن تدمج أوبر أنشطتها في جنوب شرق آسيا مع جراب.

وقال المصدر إن من المتوقع أن تعلن أوبر وجراب عن الصفقة غدا الاثنين. وامتنعت أوبر عن التعليق، وتعذر الحصول على تعليق من جراب.

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