موجز 6 صباحا| لميس الحديدي تبكي.. ومظهر شاهين يدافع عن "أوبر وكريم"

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أمس الثلاثاء، أن المشاركة في الانتخابات هي الثأر الحقيقي لشهدائنا الأبرار ورسالة قوية، لكل من يريد النيل من أمن مصر واستقرارها، أن مصر بأبنائها وشعبها تتحدى العالم وقوية بتماسك وترابط كافة طوائفه.

جاء ذلك على ضوء مشاركته مؤتمر "انزل شارك مصر الأهم" بمدينة ميت غمر، بحضور المؤتمر المهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، وسعد الفرماوي، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وأعضاء مجلس النواب بمركز ميت غمر، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ، أنا أراهن على المرأة المصرية، لأنها ستكون الشعلة الحقيقة لدفع كافة أفراد الأسرة للمشاركة، بكل فاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونريد أن تكون أيام الانتخابات أيام عظيمة يسطرها التاريخ في حق شعب مصر.

وأضاف، أن الكلمة تقتل أكثر من ألف رصاصة لأنها كلمة شعب رفض لوطنه الانكسار والانهيار، والسير وراء الإشاعات التي تؤدي إلى إشعال الوطن بنار الفتن والشعب سيقول كلمته من خلال مشاركته الإيجابية في الانتخابات المقبلة.

وعلى هامش المؤتمر كرم الشعراوي، الجندي أحمد رضا إبراهيم، بطل من أبطال القوات المسلحة ابن قرية كفر النعمان مركز ميت غمر، لتصديه بكل قوة وبسالة للهجوم الإرهابي علي كتيبته بالعريش التي كان يستهدفها انتحاريين، في زي عسكري للجيش المصري والذي استهدفهم قبل أن يتمكنوا من دخول الكتيبة وتفجير أنفسهم بها.

من جهة أخرى، شنت إدارة مرور قنا، حملة موسعة، أمس الثلاثاء، لضبط الحركة المرورية وإيقاف المخالفين في مدينة قنا، وعلى الطرق الصحراوية والزراعية.

وتلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا بتحرير 600 مخالفة مرورية مختلفة، ما بين مخالفات سير عكس الاتجاه، ورخص منتهية، بالإضافة إلى ضبط 15 دراجة بخارية دون ترخيص، و3 حالات لسائقين يتعاطون المخدرات بعد التحليل لهم.

الشعراوي: المشاركة في الانتخابات هي الثأر الحقيقي لشهدائنا

ضبط 15 دراجة بخارية دون ترخيص في قنا

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