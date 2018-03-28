الوطنية للانتخابات: يتاح الطعن على نتيجة الانتخابات خلال 48 ساعة فقط

قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن ضمانات العملية الانتخابية كثيرة، وقضاء مصر مشهود له بالنزاهة والحيادية ورمز العدالة المرأة معصوبة العينين، ونحن هنا مثلنا على منصاتنا، والعملية الانتخابية تسير بوضوح وصراحة وكل وسائل الاعلام تذيع وتكتب والتصويت يتم في الصندوق الشفاف والفرز يتم مباشرة.

وأضاف الشريف، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة، أنه بعد إعلان النتيجة يحق الطعن عليها خلال 48 ساعة، وعدم النزاهة والشفافية غير موجود.

وتابع الشريف أن ميعاد صدور النتائج النهائية يوم 2 أبريل المقبل، وقد يكون الواحدة ظهرا، والمعني بإعلانها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومايصدر دون ذلك من أرقام ومؤشرات هي فقط توقعات يتحملها المعلن عنها.