الوطنية للانتخابات: وسائل الإعلام ستشهد الفرز.. ويسمح بـ"مؤشرات" فقط

قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن أزمة الوافدين تثار في كل انتخابات، وهدفنا سلامة العملية الانتخابية، ونحرص على العملية الانتخابية، وأجرينا كل ما يسهل العملية الانتخابية، ومن الجائز أن نوجد آلية لنحقق استفادة أكثر من ذلك.

وأضاف الشريف، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة، أنه بعد غلق اللجان الساعة التاسعة مساء اليوم، قد يكون هناك مؤتمر، ولكن في وقت متأخر، وأي لجنة أو مدرسة تعمل حتى ينتهي آخر ناخب من التصويت.

وتابع الشريف أن وسائل الإعلام يحق لها حضور الفرز في اللجان، وهو من ضمن ضمانات الشفافية، وتشهد فرز الأصوات وحصر الأعداد، ويعلن على الهواء النتائج بالتفصيل، والحديث فقط يكون عن المؤشرات الأولية وليست نتائج، وهذا هو المسموح به.