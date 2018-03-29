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الوطن

"السكة الحديد": تعقيم 400 قطار يوميا لمطاردة الفئران

منذ 16 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"السكة الحديد": تعقيم 400 قطار يوميا لمطاردة الفئران

اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة الخدمات المتكاملة وأعمال النظافة بالسكة الحديد

أكد اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة الخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة التابعة للسكة الحديد، إن الشركة تعمل على تعقيم محطات السكك الحديدية وعربات القطارات من داخلها من حيث نظافة الغرف والحمامات والمطابخ لإبعاد الفئران عن الأطعمة والقضاء عليها، مشيرا إلى أنه يتم يوميا تعقيم نحو 400 قطار وذلك للحفاظ على أمن وصحة الركاب المسافرين.

وقال "حتاتة" لـ"الوطن"، إن الشركة تعقم عربات القطار من الخارج أيضا، حيث إن المداخل الحقيقية للفئران هي من أسفل القطارات عبر المواتير وعجلات القطار، موضحا أن الشركة تحرص على وضع السموم للفئران في الأماكن التي يصعب على الركاب دخولها، حيث تضع السم بين فواصل العربات، وداخل مركز الطاقة في كل قطار.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن هيئة السكك الحديدية تتعاون مع وزارة الزراعة لاستخدام المبيدات الحشرية والطاردة للفئران، مشددًا على أن الشركة تبذل قصارى جهدها لمكافحة الفئران وتحقيق الأمن والسلامة لجميع الركاب والمسافرين.

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