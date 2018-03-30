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الوطن

كرم جبر: المرأة انتهكت في عهد الإخوان.. "خطفوهن وتعدوا على حرماتهن"

منذ 42 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
كرم جبر: المرأة انتهكت في عهد الإخوان.. "خطفوهن وتعدوا على حرماتهن"

الكاتب الصحفي كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المرأة شهدت انتهاكات عديدة في عهد جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف جبر، خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق في برنامجها "مساء دريم" المٌذاع عبر فضائية "دريم": "إحنا شوفنا بيخطفوا النساء وبيتهكوا حرماتهم وحاجات زي كده، وده مخوفش المرأة المصرية وكانت بتنزل ترد وتضرب وتدافع عن نفسها ومخافتش، وفي 30 يونيو شوفنا الخروج العظيم للمرأة المصرية".

وتابع: "شفنا سيدات مصر العظيمات اللي فقدت ابنها وزوجها وأبوها وحاسة بالفخر والعزة والكرامة والكبرياء، دول شهداء أبرار عند ربنا".

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