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الوطن

موجز 3 صباحا| دعم 15 مليون مواطن.. وتطورات قضية الحاجة سعدية

منذ 47 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 3 صباحا| دعم 15 مليون مواطن.. وتطورات قضية الحاجة سعدية

غادة والي

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، إن الوزارة تغطي 15 مليون مواطن بدعم نقدي قدره 17.6 مليار جنيه سنويًا.

من جهة أخرى، قال السفير حازم رمضان، قنصل مصر العام في جدة، إن موضوع الحاجة سعدية، العجوز المتهمة بتهريب حقيبة بها "ترامادول" إلى داخل السعودية، يتم متابعته بشكل دقيق على مدار الساعة، منذ إلقاء القبض عليها.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن نتائج التحقيقات في تلك القضية في مصر سترسل عبر الدبلوماسية إلى الجانب السعودي، كي يستكمل التحقيق في هذه القضية.

وإلى أبرز عناوين الأخبار: 

والي: "تكافل وكرامة" يغطي 15 مليون مواطن بدعم 17.6 مليار جنيه سنويا

قنصل مصر بجدة: الحاجة سعدية تُعامل كما لو كانت مسؤولا سعوديا

وزيرة "التضامن": المشروعات القومية الكبرى وفرت 4 ملايين فرصة عمل

ابنة الحاجة سعدية: المتهم الرئيسي بالنصب باسم العمرة لا يزال هاربا

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