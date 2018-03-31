الأرصاد: طقس معتدل اليوم.. والعظمى في القاهرة 24 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى البحر الاحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ24 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 15 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: