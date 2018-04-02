باعة الأعلام والمزامير ينتشرون في محيط الاحتفالات بفوز السيسي

انتشر باعة الأعلام والمزامير والقبعات، بمحيط ميداني الزراعيين والمديرية بمدينة بني سويف، تزامنا مع احتفال اهالي المحافظة، مساء اليوم الإثنين، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، مساء اليوم الإثنين، على ميادين مدينة بني سويف، للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية التي عقدت ايام 26 و27 و28 من شهر مارس الماضي.

ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس، وتراقصوا على الأغاني الوطنية بينها تسلم الأيادي، ونشيد الصاعقة "قالوا ايه علينا وقالوا ايه"

وتجمع أهالي مدينة بني سويف في ميدان الزراعيين وميدان المديرية، وسط تواجد اعضاء حملة كلنا معاك من أجل مصر، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأغلقت مديرية أمن بني سويف، مساء اليوم الإثنين، ميداني الزراعيين والمديرية بالحواجز الحديدية ومنعوا مرور السيارات والدراجات البخارية، تزامنا مع بدء الاحتفال بفوز الرئيس.