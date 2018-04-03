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الوطن

بدء فترة تلقي الطعون أمام "الإدارية العليا" على نتائج انتخابات الرئاسة

منذ 10 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
بدء فترة تلقي الطعون أمام "الإدارية العليا" على نتائج انتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات خلال اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

بدأت فترة تلقي الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة، على أن تبدأ المحكمة الفصل في الطعون بحد أقصى 10 أيام تبدأ من 5 أبريل وحتى 14 أبريل الجاري، حال تلقيها أي طعون.

ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات 8 يناير الماضي، تحدد يومي 3 و4 أبريل لتلقي الطعون أمام "الإدارية العليا" على نتائج الانتخابات الرئاسية، والفصل فيها خلال 10 أيام.

وأعلنت الهيئة الوطنية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس، فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية حتى 2022، بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا من الأصوات الصحيحة بنسبة 97.8%.

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