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الوطن

بسمة وهبة تهاجم علاء الأسواني بعد رواية "جمهورية كأن": ده فيلم إباحي

منذ 30 دقيقة
كتب: محمود البدوي
بسمة وهبة تهاجم علاء الأسواني بعد رواية "جمهورية كأن": ده فيلم إباحي

بسمة وهبة

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الكاتب والروائي علاء الأسواني، بسبب رواية "جمهورية كأن"، قائلة إن "الرواية عبارة عن فيلم إباحي في منتهى السفالة"، وفكرتها مسروقة من فيلم عربي قديم.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الأسواني يوجد لديه إصرارًا على الإساءة للدولة، متابعة: "حرية الإبداع خط أحمر، ولكن هل الإبداع بأننا نذكر في الأعمال أسماء الأجهزة التناسلية ونوصفها، أنت بتعمل إيه مع أولادك في البيت، إخس عليك عيب تنشره لجيلنا وولادنا".

وطالبت المسئولين في الدولة بمنع نشر الكتاب في مصر، ومحاسبة الكاتب.

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