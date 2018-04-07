سمير صبري: التعاطف مع أبو تريكة تدخل سافر في أحكام القضاء

شن المحامي سمير صبري، هجومًا على الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بسبب مطالبته بعقد مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا: "تقاضى أكثر من 20 مليون دولار من موزة، وزوجته حصلت منها على 10 ملايين دولار".

وأضاف صبري، خلال مداخلة بفضائية "LTC": "سعد الدين إبراهيم لا يختلف عن الناشطة السياسية أسماء محفوظ ووزير العدل السابق، الذي تطاول على القضاء المصري في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الإخوانية".

وتابع: "النشطاء والإعلاميون المحسوبون على الإخوان مجموعة من ذوي الفكر القمامة، وعقولهم لا تحركها إلا صفائح الزبالة".

وأردف: "أي حد يدافع عن أبوتريكة بيتدخل بشكل سافر في أحكام القضاء، لأنه حكم إنه إرهابي".