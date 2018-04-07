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الوطن

غلق 18 منشأة طبية خاصة بمركز ناصر ببني سويف

منذ 26 دقيقة
كتب: عمرو رجب
غلق 18 منشأة طبية خاصة بمركز ناصر ببني سويف

مديرية الصحة ببني سويف

كشفت مديرية الصحة ببني سويف، عن تنفيذ إدارة العلاج الحر بالمديرية قرارات غلق لـ18 منشأة طبية خاصة بمركز ناصر شمال بني سويف، خلال شهر مارس الماضي.

وقال مصدر بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، إن إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور محمد عبد القادر، مدير الإدارة، ومعاونة الدكتورة هايدي محمد، مدير وحدة التفتيش والمتابعة بالإدارة، نفذت قرارات غلق خلال شهر مارس بمركز ومدينة ناصر لـ٨ معامل تحاليل طبية، و٧ عيادات خاصة بأطباء، و مركز للعلاج الطبيعي، ومركزين تخاطب، لعدم عدم حصولهم على الترخيص اللازم، وعدم الالتزام من بعضها بالاشتراطات الصحية وشروط مكافحة العدوى.

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