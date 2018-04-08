أحمد موسى: "الأولتراس شايف أبوتريكة إله.. وأنا شايفه إرهابي"

علق الإعلامي أحمد موسى، على سب "أولتراس أهلاوي" له في إحدى مباريات فريق كرة الطائرة، قائلا إنه "يتعامل بحكم القضاء، والقضاء أقر بأن أبو تريكة إرهابي"، رافضا المقارنة بينه وبين محمد صلاح.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أبو تريكة بالنسبة للأولتراس إله، عاوزين تعبدوا أبو تريكة أعبدوه، أنا بتعامل بالقضاء، والقضاء قال إرهابي".

وتابع: "أنا مع الدولة المصرية، وسأهاجم كل من ضد الدولة"، مشيرًا إلى أن الأولتراس كان يهاجمه في وقت سابق، بسبب انتقاده ومهاجمته للإخوان.