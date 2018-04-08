تسجيل الدخول

الوطن

أحمد موسى: "الأولتراس شايف أبوتريكة إله.. وأنا شايفه إرهابي"

منذ 31 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
أحمد موسى: "الأولتراس شايف أبوتريكة إله.. وأنا شايفه إرهابي"

أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على سب "أولتراس أهلاوي" له في إحدى مباريات فريق كرة الطائرة، قائلا إنه "يتعامل بحكم القضاء، والقضاء أقر بأن أبو تريكة إرهابي"، رافضا المقارنة بينه وبين محمد صلاح.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أبو تريكة بالنسبة للأولتراس إله، عاوزين تعبدوا أبو تريكة أعبدوه، أنا بتعامل بالقضاء، والقضاء قال إرهابي".

وتابع: "أنا مع الدولة المصرية، وسأهاجم كل من ضد الدولة"، مشيرًا إلى أن الأولتراس كان يهاجمه في وقت سابق، بسبب انتقاده ومهاجمته للإخوان.

أخبار متعلقة

سمير صبري: التعاطف مع أبو تريكة تدخل سافر في أحكام القضاء

سمير صبري: التعاطف مع أبو تريكة تدخل سافر في أحكام القضاء
محامي أبو تريكة: تصريحات مرتضى منصور عن موكلي تخالف الحقيقة

محامي أبو تريكة: تصريحات مرتضى منصور عن موكلي تخالف الحقيقة
"يونس" عن "أبو تريكة": أخلاقه أتمناها لابني والوسط الرياضي مليان إخوان

"يونس" عن "أبو تريكة": أخلاقه أتمناها لابني والوسط الرياضي مليان إخوان
عمرو أديب عن تكريم فريدة عثمان: "مش بنكرم أبو تريكة وصلاح بس"

عمرو أديب عن تكريم فريدة عثمان: "مش بنكرم أبو تريكة وصلاح بس"
عمرو أديب عن عودة أبو تريكة لمصر: "الهري كتير.. والموضوع في يد القضاء"

عمرو أديب عن عودة أبو تريكة لمصر: "الهري كتير.. والموضوع في يد القضاء"
أحمد موسى عن أبو تريكة: "لاعب محلي.. وميجيش واحد على المليون جنب صلاح"

أحمد موسى عن أبو تريكة: "لاعب محلي.. وميجيش واحد على المليون جنب صلاح"
مصدر: "أبو تريكة" يرجئ قرار عودته إلى مصر بنصيحة من محاميه

مصدر: "أبو تريكة" يرجئ قرار عودته إلى مصر بنصيحة من محاميه
3 سيناريوهات تنتظر "أبو تريكة" حال عودته إلى مصر

3 سيناريوهات تنتظر "أبو تريكة" حال عودته إلى مصر

التعليقات

أسبوع الآلام.. ذكرى الفداء والخلاص

أحدث الأخبار

"التعليم" تدرس توصيات البرلمان لفرض غرامات على المدارس الخاصة

"التعليم" تدرس توصيات البرلمان لفرض غرامات على المدارس الخاصة

برلمانى: وصول 30 سيارة تحمل مواد غذائية وخضروات وأعلاف للعريش

برلمانى: وصول 30 سيارة تحمل مواد غذائية وخضروات وأعلاف للعريش

بالفيديو| أبو شقة: السيسي يُشبه محمد علي باشا

بالفيديو| أبو شقة: السيسي يُشبه محمد علي باشا

ارتفاعها 167 مترًا.. تعرف إلى أعلى لعبة ساقية في العالم

ارتفاعها 167 مترًا.. تعرف إلى أعلى لعبة ساقية في العالم

وصول 11 طبيبا من أطباء البروتوكول لمستشفى العريش لعلاج المرضى

وصول 11 طبيبا من أطباء البروتوكول لمستشفى العريش لعلاج المرضى

اختيارات الوطن

كشف حساب «إيهاب جلال» مع الزمالك.. 4 هزائم وخروج أفريقي مهين

كشف حساب «إيهاب جلال» مع الزمالك.. 4 هزائم وخروج أفريقي مهين

بالصور| بخط يدها.. آمال فهمي لصديقتها: "كفاية إنتي عارفة اللي فيها"

بالصور| بخط يدها.. آمال فهمي لصديقتها: "كفاية إنتي عارفة اللي فيها"

"الأسماك والأزهر والأسرة".. حدائق للتنزه في عيد "شم النسيم"

"الأسماك والأزهر والأسرة".. حدائق للتنزه في عيد "شم النسيم"

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

تمثيل طالب وسيناريو وحوار معلم.. "مسرحة المناهج" أسلوب شرح لا يُنسى

تمثيل طالب وسيناريو وحوار معلم.. "مسرحة المناهج" أسلوب شرح لا يُنسى

الأكثر قراءة

عاجل