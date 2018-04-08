ارتفاع أسعار الرنجة والفسيخ بالعريش.. والمحافظة تدفع بكميات في 6 مناطق

تشهد مدينة العريش انتعاشة في الأسماك بعد وصول كميات كبيرة بأكثر من 6 مناطق بأنحاء المدينة.

وقالت نسرين محمد إحدى، السيدات إنه تواجدت كميات من الأسماك على مدار اليومين الماضين بأكثر من منطقة بالعريش، إلا أن جميع الكميات نفذت نظرًا للإقبال ما أدي هذا إلى اتجاه الأهالي إلى سمك الرنجة والفسيخ، الذى شهد أيضا تواجدًا كبيرًا بمناسبة عيد شم النسيم.

وقال إبراهيم عامر، أحد أبناء العريش، إن كمية الأسماك التي وصلت المدينة قد نفذت بسبب أن الأهالي يحبذون أكل الأسماك يوم شم النسيم.

وأضاف عامر، أن سعر السمك كان في متناول ميسوري الحال، والذى تراوحت أسعاره ما بين 30 إلى 50 جنيها، بحسب الصنف والنوع.

واشتكى الأهالي من الارتفاع الكبير في أسعار الرنجة والفسيخ، حيث سجل سعر كيلو الرنجة 60 جنيها، بعد أن كان بـ35 جنيهًا منذ شهرين، وكذلك الفسيخ الذي تراوحت أسعاره ما بين 70 إلى 100 جنيه، ما أدى هذا إلى إحجام الأهالي عن عملية الشراء طوال أوقات النهار.

ورفض التجار خفض السعر، مؤكدين أن السعر وصل مرتفعًا من تاجر الجملة في المحافظات الأخرى.

وأكد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اليوم، إنه جرى طرح كميات كبيرة من الألبان والجبن بأنواعها والبيض، والأسماك، والخضروات، بالمجمعات الاستهلاكية، والأسواق، في مختلف مناطق مدينة العريش، وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين، بمناسبة عيد "القيامة"، وعيد شم النسيم.