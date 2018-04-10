موسكو: قرار أمريكا بشأن الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا غير مقبول

أكدت روسيا أن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بشأن الهجوم الكيميائي المفترض على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق، يتضمن "عناصر غير مقبولة" تجعله أسوأ من مشروع قرار أمريكي سابق.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، للصحفيين إثر جلسة علنية طارئة عقدها مجلس الأمن حول سوريا، إن المقترح الأمريكي الجديد "يتضمن بعض العناصر غير المقبولة، ما يجعله أسوأ من المقترح الأمريكي الأول".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة على مشروعها تدعو للاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية تنحو نحو الخيار الدبلوماسي أكثر منه نحو الخيار العسكري، أجاب السفير الروسي "أخشى انهم يسعون اكثر الى الخيار العسكري الذي هو خيار شديد الخطورة".