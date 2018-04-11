وزير الداخلية يهنئ رجال الشرطة بذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والصف والجنود ومعاوني الأمن والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية، بمناسبة احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج، جاء بها:-

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والصف والجنود ومعاوني الأمن والخفراء والمجندين.. يسرني أن أعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج.

"إننا إذ نحيى هذه الذكرى العطرة لنستلهم منها قيم العطاء والتضحية والفداء وترسخ في وجداننا معاني اليقين في نصرة المولى عز وجل لعباده المخلصين ونتوجه إليه سبحانه وتعالى في عليائه أن يثبت على الحق أقدامنا وأن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية في أمان ورفعة وإزدهار".

"حفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وهيأ لها سبل التقدم والرخاء إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وأنتم جميعاً بخير".