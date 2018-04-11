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الوطن

محافظ الدقهلية: 95% من المواطنين سيدخلون منظومة التأمين الصحي الشامل

منذ 15 دقيقة
كتب: صالح رمضان
محافظ الدقهلية: 95% من المواطنين سيدخلون منظومة التأمين الصحي الشامل

مؤتمر طب المنصورة

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، إن التأمين الصحي الشامل هو العمود الفقري للقضاء على المشاكل الصحية للمصريين، وأن 95% من المواطنين سيدخلون ضمن هذه المنظومة الجديدة التي ستحدث طفرة في المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال مشاركته مؤتمر طب المنصورة السنوي الجديد في التعليم الطبي والخدمات الصحية، اليوم، بحضور الدكتورة  السعيد عبدالهادي، عميد كلية طب المنصورة، والدكتور محمد عطيه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور باسم الديك، مقرر المؤتمر، والدكتورة نسرين عمر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامه الشاذلي، مدير عام الزمالة المصرية، والدكتور إبراهيم الزيات، نقيب الأطباء بالدقهلية، نخبة من أساتذة وعمداء كليات الطب بمختلف الجامعات المصرية، ونواب البرلمان عن محافظة الدقهلية.

وأكد الشعراوي، أن الصحة والتعليم أحد أهم القضايا التي توليها الدولة اهتمامها خلال الأربع سنوات الماضية وخلال المرحلة القادمة  لكي تكون مصر في أولي صفوف الدول المتقدمة، وخير شاهد علي ذلك هو اهتمام الدولة بالقضاء نهائياً علي فيرس سي، وعلاج ما يقرب من مليون ونصف مواطن خلال الأعوام السابقة، وتسعى الدولة جاهدة لتكون مصر خاليه نهائيا من فيرس سي، لأن سر تقدم الدول العظمي هو اهتمامها بالمنظومة الصحية والتعليمية.

وأشار المحافظ إلى أن إقبال الدول على الخبرات الطبية المصرية شهادة ثقة للطبيب المصري والتعليم الطبي في مصر، وأنه لمن الضروري تبادل الخبرات الطبية بين أطباء مستشفيات الجامعة وأطباء مستشفيات وزارة الصحة، والاهتمام بالتدريب المستمر لكافة الأطباء في مختلف التخصصات حتي تكون لدينا منظومة صحية متكاملة، لأن الجميع يصب في وعاء واحد وهو سلامة وصحة المواطنين.

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