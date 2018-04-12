أبو تريكة عن ضربة جزاء ريال مدريد: "الحكم حسبها بالنية"

علق محمد أبو تريكة، لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، والمحلل الكروي في قناة "BEIN SPORTS"، على ركلة الجزاء التي حصل عليها نادي ريال مدريد الإسباني، في اللحظات الأخيرة للمباراة التي جمعته بفريق يوفينتوس الإيطالي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بتأهل الفريق الإسباني إلى الدور نصف النهائي من البطولة رغم خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف، مُستفيدًا من فوزه ذهابًا خارج ملعبه بثلاثية نظيفة.

وقال أبوتريكة، خلال الاستديو التحليلي للمباراة في قناة "BEIN SPORTS"، إن ركلة الجزاء ليست صحيحة، بخلاف ما ذهب إليه الخبير التكيمي جمال الشريف، الذي أكد على صحة ركلة الجزاء المحتسبة للفريق الإسباني.

وأضاف أبوتريكة: "الحكام الإنجليز بوظوا دوريهم وبوظوا الدوريات الأوروبية، الأخطاء جزء من منظومة كرة القدم وأنا ضد التكنولوجيا، لكن الحكام الإنجليزي بيعانوا بدليل عدم وجود أحدهم في كأس العالم، وضربة الجزاء اتحسبت بالنية".