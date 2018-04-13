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الوطن

رئيس الوزراء التركي يدعو إلى تجنب تعقيد الوضع في سوريا

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
رئيس الوزراء التركي يدعو إلى تجنب تعقيد الوضع في سوريا

رئيس الوزراء التركي- بن علي يلدريم-صورة أرشيفية

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إلى تجنب تعقيد الوضع في سوريا، على خلفية تصاعد تهديدات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن استخدام القوة المسلحة في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عقب أداءه صلاة الجمعة اليوم في العاصمة أنقرة، وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية.

وقال يلدريم: "نوصي أصدقاءنا بتفادي كل محاولة من شأنها أن تجعل الأمور أكثر تعقيدًا في سوريا".

وأضاف: المنطقة دفعت ثمنًا باهظًا نظرًا للحروب الأهلية، وموجات النزوح والتهجير التي تعاني منها منذ سنوات طويلة.

وأشار يلدريم إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية، وقتل الأبرياء والأطفال عمل دنيئ لن يغتفر أبدًا، ويجب محاسبة مرتكبيه.

وشدد في الوقت ذاته على ضرورة تجنب كافة الإجراءات التي من شأنها إلحاق الضرر بالفعاليات التي تجريها كل من تركيا وروسيا وإيران من أجل إحلال سلام دائم في سوريا.

 

 

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