أستراليا تعلن تأييدها الضربات العسكرية بقيادة واشنطن في سوريا

أعلنت الحكومة الأسترالية عن دعمها للضربات الجوية الأمريكية البريطانية الفرنسية ضد منشآت الأسلحة الكيميائية التابعة للحكومة السورية.

جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تورنبول، ووزيرة الخارجية جولي بيشوب، ووزيرة الدفاع ماريسي باين، نُشر على موقع الخارجية الأسترالية.

واعتبر البيان، أن الضربات الجوية رد شديد على استخدام الحكومة السورية السلاح الكيميائي في دوما 7 أبريل الجاري، معربًا عن تأييده هذه الضربات.

وأشار أن قصف الأهداف السورية هو رسالة واضحة إلى دمشق وداعميها روسيا وإيران، بأنه لن يكون هناك تسامح مع استخدام السلاح الكيميائي، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وفي وقت سابق اليوم، أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة تليفزيونية، قوات بلاده بتوجيه ضربة عسكرية ضد أهداف لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، ردا على استخدامه السلاح الكيمياوي في سوريا، بحسب وسائل إعلام إمريكية.

وأكد أن هذه الأهداف تحوى أسلحة كيمياوية، مشيرا إلى أن هذا الردع من المصلحة القومية للولايات المتحدة الأمريكية. وكشف عن أن الرد الأمريكي جاء بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا ويشمل الجوانب العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية حتي تتوقف الحكومة السورية، دون تفاصيل أكثر.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن هناك "عدوانا أمريكيا بالتعاون مع فرنسا و بريطانيا على سوريا". وأضافت أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الأمريكي الفرنسي البريطاني".