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الوطن

قرية صراوة بالمنوفية تستعد لاستقبال جثمان شهيد سيناء

منذ 9 دقيقة
كتب: محمود الحصري
قرية صراوة بالمنوفية تستعد لاستقبال جثمان شهيد سيناء

الشهيد رقيب الشرطة عبد الحميد محمود عبد الحميد

تستعد قرية صراوة التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم، لاستقبال جثمان الشهيد رقيب الشرطة عبد الحميد محمود عبد الحميد إثر استشهاده في العملية الإرهابية بوسط سيناء.

وقال أحمد علي، أحد جيران الشهيد  بالقرية، إنهم علموا بوفاته عبر وسائل الإعلام خلال خدمته في وسط سيناء، موضحًا أنه تطوع في الجيش منذ سنوات، ومتزوج حديثًا ولديه مولود 3 أشهر.

وأضاف، أنه لم يتم الإعلان عن ميعاد جنازة الشهيد، لكن مراسم التشييع ستبدأ من المسجد الكبير بالقرية وقت وصول الجثمان، موضحًا أن الشهيد كان يتسم بحسن الخلق والطيبة بين أهالي القرية.

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