نائب وزير المالية: إيرادات الدولة 989 مليارا والمصروفات 1424

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الوزارة أثناء إعداد الموازنة العامة للدولة تراعي عدم استخدام موارد الدولة في سداد فوائد الديون.

وأضاف "معيط"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن إيرادات مصر 989 مليار جنيه، من بينهم 770 مليار من الضرائب، وحوالي 218 مليار جنيه إيرادات أخرى.

وتابع نائب وزير المالية، أن مصروفات هذا العام 1424 مليار جنيه، وهذا يعني وجود عجز 438 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مصر تستهدف في العام المالي الحالي 2018/2019 تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي، مؤكدًا "بقى لنا 15 سنة عندنا عجز أولي، ودلوقتي بنستهدف يبقى عندنا فائص بدل العجز عشان نسد الديون".

ولفت إلى أن مصر كان لديها عجز كلي حوالي 13.5% منذ ثلاث سنوات، أصبح 10.9%، وفي هذا العام مستهدف أن يكون 9.8%، والعام المالي الجديد مستهدف أن يكون العجز 8.4%.

وأشار إلى أن فوائد الديون حوالي 548 مليار جنيه، موضحا أن هذا الرقم أكثر من نصف إيرادات الدولة.