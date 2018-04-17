السفير السعودي الجديد: سأعمل على مواصلة التلاحم وعلاقة المصير المشترك

السفير أسامة نقلي خلال استقبال الملك سلمان له اليوم

أدى السفير أسامة أحمد نقلي وكيل وزارة الخارجية السعودية، اليوم، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمباشرة عمله سفيرا جديدا بمصر، ومندوبا للسعودية بجامعة الدول العربية.

وقال السفير نقلي، خلال تغريدات له على حسابه بموقع تويتر اليوم: "أخي وصديقي معالي الوزير أحمد بن عبدالعزيز قطان رفيق رحلة كفاح طويلة في خدمة الدين ثم المليك والوطن بدأت في السفارة في واشنطن مطلع الثمانيات، وهو دبلوماسي من طراز رفيع، بصماته واضحة أينما حل وارتحل، وكانت بصمته سفيراً في مصر بارزة، وفقه الله وسدد خطاه".

وتوجه السفير السعودي الجديد بالشكر، على تويتر، على تهنئته بمنصبه الجديد قائلا: "كل من تلطف بالتهنئة من كل من المملكة ومصر بالثقة الملكية الكريمة خلال الأسبوعين الماضيين، ولَم أتمكن من الرد عليه قبل أداء القسم، وأرجو دعواتكم".

وتابع في تغريداته: "أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة، مستنيراً بحكمتها وتوجيهاتها السديدة، وأن يكلل الله المساعي لخدمة ديني ثم مليكي ووطني الغالي ومواصلة مسيرة التلاحم والأخوة وعلاقات المصير المشترك بين المملكة والشقيقة مصر".

وكان نقلي يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية السعودية ورئيس دائرة الإعلام بالوزارة، واختير سفيرا للسعودية بمصر، ليخلف السفير أحمد قطان بعد ترقيته وتعيينه وزير السعودية لشئون الدول الأفريقية.