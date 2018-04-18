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الوطن

وزير التعليم: الطلاب سيتعودون على النظام الجديد خلال 3 أشهر

منذ 21 دقيقة
كتب: شريف سليمان
وزير التعليم: الطلاب سيتعودون على النظام الجديد خلال 3 أشهر

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المعلم سيأخذ أولوية كبيرة لدى الوزارة، حيث ستنفق الوزارة الكثير لتدريبهم وتطوير أدائهم.

أضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "on e"، أن البنك الدولي يدعم عملية تطوير أداء المعلمين، لافتًا إلى أنه سيتم التعاقد مع 7000 فيديو تعليمي باللغة العربية، حتى يحصل الطلاب على مصادر متعددة. 

وتابع أنه سيتم تصميم برامج تفاعلية لتقليل جمود المواد العلمية مثل التفاضل والتكامل، لافتًا إلى أن القيادة السياسية ترعى النظام الجديد للتعليم، ومؤكدًا أن الطلاب سيتعودون عليه خلال 3 أشهر.

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