والدة طالب هندسة بترت قدماه في حادث قطار: نتواصل مع صلاح لعلاج ابني

قالت والدة طالب الهندسة محمد مهدي، إن نجلها طالب في الفرقة الأولى بكلية الهندسة تعرض لحادث أثناء ذهابه للجامعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أن نجلها سقط من القطار أثناء سيره بسبب الزحام والتدافع أسفل القطار مما أدى لبتر قدميه.

وأوضحت والدة الشاب أنها تلقت وعود من بعض المقربين من لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بأنه سيتكفل بعلاجه على نفقته الخاصة وسيساعده على السفر للخارج من أجل استكمال العلاج وتركيب أجهزة تعويضية له.