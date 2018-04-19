تسجيل الدخول

الوطن

والدة طالب هندسة بترت قدماه في حادث قطار: نتواصل مع صلاح لعلاج ابني

منذ 5 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
والدة طالب هندسة بترت قدماه في حادث قطار: نتواصل مع صلاح لعلاج ابني

محمد صلاح

قالت والدة طالب الهندسة محمد مهدي، إن نجلها طالب في الفرقة الأولى بكلية الهندسة تعرض لحادث أثناء ذهابه للجامعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أن نجلها سقط من القطار أثناء سيره بسبب الزحام والتدافع أسفل القطار مما أدى لبتر قدميه.

وأوضحت والدة الشاب أنها تلقت وعود من بعض المقربين من لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بأنه سيتكفل بعلاجه على نفقته الخاصة وسيساعده على السفر للخارج من أجل استكمال العلاج وتركيب أجهزة تعويضية له.

أخبار متعلقة

نيللي كريم: بدأت أحب الكرة بسبب محمد صلاح

نيللي كريم: بدأت أحب الكرة بسبب محمد صلاح
إنجازات حققها محمد صلاح لم تعرف عنها شيئا

إنجازات حققها محمد صلاح لم تعرف عنها شيئا
"شعبة لعب الأطفال": محمد صلاح متصدر مبيعات الفوانيس الرمضانية

"شعبة لعب الأطفال": محمد صلاح متصدر مبيعات الفوانيس الرمضانية
تامر أمين: "نجاح محمد صلاح مضايق ناس كتير"

تامر أمين: "نجاح محمد صلاح مضايق ناس كتير"
بتر كف يد طفل إثر انفجار لغم خلال اللعب أمام منزله بمطروح

بتر كف يد طفل إثر انفجار لغم خلال اللعب أمام منزله بمطروح
«بتر الأصابع».. كابوس يطارد العاملين فى صناعة الأثاث

«بتر الأصابع».. كابوس يطارد العاملين فى صناعة الأثاث
رغم بتر ساقيه.. عادل أصر على التصويت بالإسماعيلية: "والله أمر طبيعي"

رغم بتر ساقيه.. عادل أصر على التصويت بالإسماعيلية: "والله أمر طبيعي"
ربت ابنين رغم بتر أصابعها.. نفيسة الأم المثالية عن محافظة الأقصر

ربت ابنين رغم بتر أصابعها.. نفيسة الأم المثالية عن محافظة الأقصر
جامعة الأزهر تنعى طالبة توفيت في حادث قطار بالإسكندرية

جامعة الأزهر تنعى طالبة توفيت في حادث قطار بالإسكندرية
فيديو| محافظ البحيرة تزور مصابي حادث قطار البحيرة

فيديو| محافظ البحيرة تزور مصابي حادث قطار البحيرة

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

كلب مسعور يعقر 12 شخصا بسوهاج

كلب مسعور يعقر 12 شخصا بسوهاج

برلمانية تطالب بتقنين الخطوبة وتوقيع غرامة على من يفسخها

برلمانية تطالب بتقنين الخطوبة وتوقيع غرامة على من يفسخها

آمنة نصير تطالب بتبسيط إجراءات الزواج وتقليل قيمة الشبكة

آمنة نصير تطالب بتبسيط إجراءات الزواج وتقليل قيمة الشبكة

والدة طالب هندسة بترت قدماه في حادث قطار: نتواصل مع صلاح لعلاج ابني

والدة طالب هندسة بترت قدماه في حادث قطار: نتواصل مع صلاح لعلاج ابني

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ويفتتح معرضا تشكيليا

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ويفتتح معرضا تشكيليا

اختيارات الوطن

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و"الأبلة": "هخلي زاهي حواس يعملي موميا"

الأكثر قراءة

عاجل