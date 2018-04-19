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الوطن

السيطرة على حريق مستودع بوتاجاز بمدينة أبنوب دون وقوع ضحايا

منذ 43 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
السيطرة على حريق مستودع بوتاجاز بمدينة أبنوب دون وقوع ضحايا

الحماية المدنية

نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط في السيطرة على الحريق الذي نشب في مستودع بوتاجاز بمدينة أبنوب دون وقوع ضحايا.

وتلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من مركز شرطة أبنوب يفيد بانفجار مستودع للأسطوانات أمام مدرسة الصنايع بالبندر دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ للموقع، وتم الدفع بـ٩ سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق، الذي امتد للأماكن المجاورة.

وانتقل لموقع الحريق المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، وذكر مصدر مسؤول لـ"الوطن" أنه جاري عملية تبريد الحريق، مؤكدا على أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين.

 

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السيطرة على حريق مستودع بوتاجاز بمدينة أبنوب دون وقوع ضحايا

السيطرة على حريق مستودع بوتاجاز بمدينة أبنوب دون وقوع ضحايا

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